Atelier Récup’couture 5 rue de la République Chantelle, 23 septembre 2023, Chantelle.

Chantelle,Allier

Venez donner une seconde vie à vos vieux textiles. Grâce aux conseils de Virginie, vous apprendrez à concevoir le projet, utiliser la machine à coudre et à l’aiguille tout en faisant un geste pour la planète !.

2023-09-23 14:30:00 fin : 2023-06-30 17:30:00. EUR.

5 rue de la République Baba Yaga – Hôtel de La Poste et des Voyageurs

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and give a second life to your old textiles. Thanks to Virginie’s advice, you will learn how to design the project, use the sewing machine and the needle while doing something for the planet!

Ven a dar una segunda vida a tus viejos textiles. Gracias a los consejos de Virginie, aprenderás a diseñar el proyecto, a utilizar la máquina de coser y la aguja ¡al tiempo que haces algo por el planeta!

Kommen Sie und geben Sie Ihren alten Textilien ein zweites Leben. Unter Anleitung von Virginie lernen Sie, wie man ein Projekt entwirft, mit der Nähmaschine und der Nadel umgeht und gleichzeitig etwas für den Planeten tut!

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de tourisme Val de Sioule