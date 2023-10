Marche Nordique Patrimoine 5 Rue de la Règle Limoges, 28 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Marche Nordique Patrimoine organisée par Limoges Athlé x Aesio .

Au programme : visite guidée de la ville d’1h30 puis animations Nordic Yoga et BungyPump. Sans oublier nos conseils alimentaires par une diététicienne, et d’autres surprises !

Infos complémentaires : les bâtons peuvent vous être prêtés ! Le rendez-vous est à 14h30 pour les explications. Le départ de la visite aura lieu à 15h00. La visite sera suivie de deux animations pour découvrir le Nordic Yoga et le BungyPump.

Une seconde visite sera programmée à 16h45 si les participants excèdent le nombre de 30 afin de favoriser une visite agréable. Le cas échéant, les animations auront lieux avant la visite pour le second groupe.

Inscription obligatoire via le site internet en lien..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 18:30:00. EUR.

5 Rue de la Règle Cité des Métiers et des Arts

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Marche Nordique Patrimoine organized by Limoges Athlé x Aesio .

On the program: a 1h30 guided tour of the city, followed by Nordic Yoga and BungyPump activities. Not forgetting nutritional advice from a dietician, and other surprises!

Additional info: poles are available on loan! Meeting point for explanations is 2.30pm. The tour departs at 3:00 pm. The tour will be followed by two activities to discover Nordic Yoga and BungyPump.

A second visit will be scheduled at 4:45 p.m. if the number of participants exceeds 30, to ensure a pleasant visit. In this case, the activities will take place before the visit for the second group.

Registration required via the linked website.

Patrimonio de marcha nórdica organizado por Limoges Athlé x Aesio .

El programa incluye una visita guiada de una hora y media por la ciudad, seguida de actividades de yoga nórdico y BungyPump. Sin olvidar los consejos dietéticos de un dietista, ¡y otras sorpresas!

Información adicional: ¡te pueden prestar los bastones! El punto de encuentro es a las 14.30 h para las explicaciones. La visita comienza a las 15 h. La visita irá seguida de dos actividades para descubrir el Yoga Nórdico y el BungyPump.

Se programará una segunda visita a las 16.45 h si el número de participantes es superior a 30, para garantizar una visita agradable. En este caso, las actividades tendrán lugar antes de la visita para el segundo grupo.

La inscripción es obligatoria a través del sitio web enlazado.

Nordic Walking Heritage organisiert von Limoges Athle x Aesio .

Auf dem Programm stehen eine 1,5-stündige Stadtführung und anschließend Nordic Yoga- und BungyPump-Animationen. Und nicht zu vergessen: Ernährungsberatung durch eine Diätassistentin und weitere Überraschungen!

Zusätzliche Informationen: Die Stöcke können ausgeliehen werden! Der Treffpunkt für die Erklärungen ist um 14:30 Uhr. Der Besuch startet um 15.00 Uhr. Im Anschluss an den Besuch finden zwei Animationen statt, bei denen Sie Nordic Yoga und BungyPump kennenlernen können.

Eine zweite Führung wird um 16:45 Uhr angesetzt, wenn die Teilnehmerzahl 30 übersteigt, um einen angenehmen Besuch zu ermöglichen. In diesem Fall finden die Animationen für die zweite Gruppe vor dem Besuch statt.

Anmeldung über die verlinkte Website erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-06 par OT Limoges Métropole