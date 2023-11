Concert de Noël 5 Rue de la Psalette Le Dorat, 10 décembre 2023, Le Dorat.

Le Dorat,Haute-Vienne

Ambiance de Noël assurée lors de ce concert donné par la Compagnie Choeurdiale, Choeurdiality et la l’ensemble vocal Mélodica..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . .

5 Rue de la Psalette Chapelle

Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Christmas atmosphere guaranteed at this concert given by the Compagnie Choeurdiale, Choeurdiality and the Mélodica vocal ensemble.

Ambiente navideño garantizado en este concierto ofrecido por la Compagnie Choeurdiale, Choeurdiality y el conjunto vocal Mélodica.

Dieses Konzert wurde von der Compagnie Choeurdiale, Choeurdiality und dem Vokalensemble Mélodica gegeben und sorgte für weihnachtliche Stimmung.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT Pays du Haut Limousin