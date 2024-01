Visite ludique en famille « L’œuvre Mystère #1 » 5 Rue de la préfecture Mâcon, samedi 13 janvier 2024.

Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2024-01-13 10:30:00

fin : 2024-01-13 11:30:00

Saurez-vous mobiliser tous vos sens et faire preuve d’esprit d’équipe pour identifier une œuvre du musée à partir d’indices variés ? Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.

Dès 5 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte.

Public : Familles / Durée : 1h.

5 Rue de la préfecture Musée des Ursulines

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



