Autour de Guy Renne 5, rue de la Poulaillerie Charroux, 23 août 2023, Charroux.

Charroux,Allier

Soirée dans le jardin du Musée de Charroux : Lecture des Poèmes de Thérèse Renne, Evelyne Sinnassamy et Jesus Munarriz par Evelyne Sinnassamy et Michael Nerlich avec accompagnement musical d’Olivier Renne..

2023-08-23 18:00:00 fin : 2023-08-23 . .

5, rue de la Poulaillerie Association du Musée de Charroux et de son canton

Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Evening in the garden of the Musée de Charroux: Poems by Thérèse Renne, Evelyne Sinnassamy and Jesus Munarriz read by Evelyne Sinnassamy and Michael Nerlich with musical accompaniment by Olivier Renne.

Velada en el jardín del Museo de Charroux: Poemas de Thérèse Renne, Evelyne Sinnassamy y Jesús Munárriz leídos por Evelyne Sinnassamy y Michael Nerlich con acompañamiento musical de Olivier Renne.

Abend im Garten des Museums von Charroux: Lesung von Gedichten von Thérèse Renne, Evelyne Sinnassamy und Jesus Munarriz durch Evelyne Sinnassamy und Michael Nerlich mit musikalischer Begleitung von Olivier Renne.

