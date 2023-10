Concert Tomassalan 5 Rue de la Poste Eu, 12 octobre 2023, Eu.

Eu,Seine-Maritime

Gul : Guitare/ Banjolélé/ Chant

Jérôme Bulan: Guitare/ Dobro/ Chœur

Déclinaison guitaristique de l’œuvre aussi personnelle que monumentale de Tom Waits, Tomassalan plonge dans l’océan polymorphe et abrasif du chanteur et en remonte des pépites excentriques où s’entrechoquent toutes les musiques populaires des deux derniers siècles.

En version acoustique ou électrique, le duo revisite une vingtaine de chansons nocturnes, rapeuses et romantiques..

2023-10-12 20:00:00 fin : 2023-10-12 . .

5 Rue de la Poste Restaurant de la Poste

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



Gul: Guitar/ Banjolélé/ Vocals

Jérôme Bulan: Guitar/ Dobro/ Vocals

A guitar version of Tom Waits? personal and monumental work, Tomassalan plunges into the singer?s polymorphous and abrasive ocean, bringing up eccentric nuggets where all the popular music of the last two centuries collides.

Acoustic or electric, the duo revisits some twenty nocturnal, rapey and romantic songs.

Gul: Guitarra/ Banjolélé/ Voz

Jérôme Bulan: Guitarra/ Dobro/ Voz

Versión guitarrera de la monumental obra personal de Tom Waits, Tomassalan se sumerge en el océano polimorfo y abrasivo del cantante, sacando a relucir pepitas excéntricas donde chocan todas las músicas populares de los dos últimos siglos.

Acústico o eléctrico, el dúo revisita una veintena de canciones nocturnas, violentas y románticas.

Gul: Gitarre/ Banjolele/ Gesang

Jérôme Bulan: Gitarre/ Dobro/ Gesang

Tomassalan, eine gitarristische Deklination des ebenso persönlichen wie monumentalen Werks von Tom Waits, taucht in den polymorphen und abrasiven Ozean des Sängers ein und fördert exzentrische Nuggets zutage, in denen die Volksmusik der letzten zwei Jahrhunderte aufeinander prallen.

In einer akustischen oder elektrischen Version interpretiert das Duo zwanzig nächtliche, rapeuse und romantische Lieder neu.

