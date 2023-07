Spectacle LEAGUE & LEGEND 5 rue de la pompe Sillars, 15 septembre 2023, Sillars.

Sillars,Vienne

Un spectacle de la cie belge 15Feet6 de barres russes, bascule, mât chinois, clown. A partir de 19h, marché des producteurs ouvert à tous et apéritif dinatoire par les enfants de l’école..

2023-09-15 fin : 2023-09-15 19:00:00. .

5 rue de la pompe Ecole primaire de Sillars

Sillars 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



A show by Belgian company 15Feet6 featuring Russian bars, rockers, Chinese masts and clowns. From 7pm, farmers’ market open to all and aperitif dinner by the schoolchildren.

Espectáculo de la compañía belga 15Feet6 con barras rusas, un balancín, un mástil chino y un payaso. A partir de las 19:00, mercado de agricultores abierto a todos y cena de aperitivo a cargo de los escolares.

Eine Aufführung der belgischen Theatergruppe 15Feet6 mit russischen Barren, Wippe, chinesischem Mast und Clown. Ab 19 Uhr, Bauernmarkt für alle offen und Aperitif mit Abendessen durch die Kinder der Schule.

Mise à jour le 2023-06-27 par ACAP