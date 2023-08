La Bodega de la Muleta – Feria du Riz 5 Rue De la Paix Arles, 8 septembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Une des plus anciennes bodegas d’Arles vous donne à nouveau rendez-vous pour fêter la feria..

2023-09-08 fin : 2023-09-10 . .

5 Rue De la Paix Ancienne école Emile Loubet

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



One of the oldest bodegas in Arles will be back to celebrate the feria.

Una de las bodegas más antiguas de Arles volverá a reunirse con usted para celebrar la feria.

Eine der ältesten Bodegas von Arles lädt Sie erneut ein, um die Feria zu feiern.

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de Tourisme d’Arles