MARCHÉ DE NOËL 5 rue de la Moselle Velle-sur-Moselle, 2 décembre 2023, Velle-sur-Moselle.

Velle-sur-Moselle,Meurthe-et-Moselle

Marché de Noël organisé à la salle Chepfer de Velle-sur-Moselle. Buvette et petite restauration sur place. Pour les exposants, inscriptions avant le 1er décembre au 07 88 37 68 16.

Entrée gratuite. Tout public

Samedi 2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 20:00:00. 0 EUR.

5 rue de la Moselle Salle Chepfer

Velle-sur-Moselle 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Christmas market at the Salle Chepfer in Velle-sur-Moselle. Refreshments and snacks on site. Exhibitors must register before December 1 by calling 07 88 37 68 16.

Free admission

Mercado navideño organizado en la Salle Chepfer de Velle-sur-Moselle. Habrá refrescos y aperitivos. Los expositores deben inscribirse antes del 1 de diciembre llamando al 07 88 37 68 16.

Entrada gratuita

Organisierter Weihnachtsmarkt in der Chepfer-Halle in Velle-sur-Moselle. Getränke und kleine Snacks vor Ort. Aussteller müssen sich vor dem 1. Dezember unter der Nummer 07 88 37 68 16 anmelden.

Kostenloser Eintritt

Mise à jour le 2023-11-17 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS