Villes en Scène > Spectacle « Bon Débarras » 5 rue de la Minostrande Marchésieux, 4 octobre 2023, Marchésieux.

Marchésieux,Manche

Bon Débarras de Lenn Production vous emmène au Québec. Ces trois artistes québécois vous propose un spectacle de chansons folk accompagnés de leurs nombreux instruments : guitare, banjo, guimbarde, ukulélé….

2023-10-04 20:30:00 fin : 2023-10-04 22:00:00. .

5 rue de la Minostrande Salle communale

Marchésieux 50190 Manche Normandie



Bon Débarras by Lenn Production takes you to Quebec. These three Quebec artists offer a show of folk songs accompanied by their many instruments: guitar, banjo, Jew’s harp, ukulele…

Bon Débarras de Lenn Production le lleva a Quebec. Estos tres artistas quebequeses ofrecen un espectáculo de canciones folclóricas acompañadas de sus múltiples instrumentos: guitarra, banjo, arpa judía, ukelele…

Bon Débarras von Lenn Production nimmt Sie mit nach Québec. Diese drei Künstler aus Québec bieten Ihnen eine Show mit Folksongs, die von ihren zahlreichen Instrumenten begleitet werden: Gitarre, Banjo, Maultrommel, Ukulele…

Mise à jour le 2023-09-16 par Côte Ouest Centre Manche