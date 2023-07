Marché d’été et bal populaire 5 Rue de la Mairie Toulx-Sainte-Croix, 15 août 2023, Toulx-Sainte-Croix.

Toulx-Sainte-Croix,Creuse

Marché d’été et bal populaire avec le Duo Eva – foodtruck burgers et salades de saison – buvette de l’association.

2023-08-15 fin : 2023-08-15 22:00:00. EUR.

5 Rue de la Mairie Mairie

Toulx-Sainte-Croix 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Summer market and popular dance with Duo Eva – foodtruck burgers and seasonal salads – association refreshment bar

Mercado de verano y baile popular con el Dúo Eva – foodtruck de hamburguesas y ensaladas de temporada – bar de refrescos de la asociación

Sommermarkt und Volkstanz mit dem Duo Eva – Foodtruck Burger und Salate der Saison – Vereinsausschank

Mise à jour le 2023-07-13 par Creuse Confluence Tourisme