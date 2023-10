LA POPOTTE DE NOËL 5 rue de la Mairie Basse-Ham, 17 décembre 2023, Basse-Ham.

Basse-Ham,Moselle

Le soir du 24 décembre, à minuit, trois oiseaux discutent et partagent les différentes histoires et traditions de Noël qu’ils ont pu glaner au cours de leurs multiples voyages par Benoît Charrier de La compagnie les fées du logis. Sur inscription à partir de 4 ans.. Enfants

Dimanche 2023-12-17 16:00:00 fin : 2023-12-17 17:00:00. 0 EUR.

5 rue de la Mairie

Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est



On the evening of December 24, at midnight, three birds discuss and share the various Christmas stories and traditions they have gleaned from their many travels, by Benoît Charrier of La compagnie les fées du logis. Registration required for ages 4 and up.

La noche del 24 de diciembre, a medianoche, tres pájaros comentan y comparten las diversas historias y tradiciones navideñas que han recogido de sus muchos viajes, de la mano de Benoît Charrier, de La compagnie les fées du logis. Inscripción obligatoria a partir de 4 años.

Am Abend des 24. Dezember, um Mitternacht, diskutieren und teilen drei Vögel die verschiedenen Weihnachtsgeschichten und -traditionen, die sie auf ihren zahlreichen Reisen aufgeschnappt haben. Benoît Charrier von La compagnie les fées du logis. Auf Anmeldung ab 4 Jahren.

