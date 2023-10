ATELIER GOLF EN MÉDIATHÈQUE 5 rue de la Mairie Basse-Ham, 24 novembre 2023, Basse-Ham.

Basse-Ham,Moselle

S’entraîner à frapper la balle pour atteindre différentes cibles, suivre tout un parcours pour marquer le plus de points sur la base d’un jeu de piste au travers des rayonnages de la bibliothèque. Il s’agit de résoudre une énigme à l’aide d’indices cachés dans les livres.

Tout public à partir de 8 ans (enfants accompagnés d’un adulte) sur réservation.. Tout public

Vendredi 2023-11-24 09:30:00 fin : 2023-11-24 11:30:00. 0 EUR.

5 rue de la Mairie

Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est



Practice hitting the ball to reach different targets, and follow a course to score the most points, based on a treasure hunt through the library stacks. The aim is to solve a riddle using clues hidden in the books.

All ages 8 and up (children accompanied by an adult), by reservation.

Practica el golpeo de la pelota para alcanzar diferentes objetivos y sigue un recorrido para conseguir el mayor número de puntos posible, basado en una búsqueda del tesoro por los anaqueles de la biblioteca. El objetivo es resolver un enigma a partir de pistas escondidas en los libros.

Abierto al público en general a partir de 8 años (niños acompañados por un adulto), imprescindible reservar.

Üben Sie das Schlagen des Balls, um verschiedene Ziele zu erreichen, folgen Sie einem ganzen Parcours, um die meisten Punkte auf der Grundlage einer Schnitzeljagd durch die Bücherregale der Bibliothek zu erzielen. Es geht darum, mithilfe von in den Büchern versteckten Hinweisen ein Rätsel zu lösen.

Für alle ab 8 Jahren (Kinder in Begleitung eines Erwachsenen) nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-10-12 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME