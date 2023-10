LA BALADE DES SOUS-FIFRES 5 rue de la Mairie Basse-Ham, 12 novembre 2023, Basse-Ham.

Basse-Ham,Moselle

Au départ du bout de la rue de la forêt à Basse-Ham Saint Louis. Une balade contée musicale et circassienne qui mélange contes, jonglerie, chansons, échasses et bien d’autres surprises.

Messire Mimouch et Messire Chacha sont envoyés à la rencontre des humains, ces êtres qui vivent en dehors des forêts, afin de leur faire découvrir chacune des créatures peuplant les bois.

Avec Benoît Charrier de la compagnie les fées du logis sur inscriptions.. Enfants

Dimanche 2023-11-12 14:00:00 fin : 2023-11-12 15:30:00. 0 EUR.

5 rue de la Mairie

Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est



Leaving from the end of rue de la forêt in Basse-Ham Saint Louis. A musical, circus-style storytelling tour combining storytelling, juggling, song, stilts and many other surprises.

Messire Mimouch and Messire Chacha are sent to meet the humans who live outside the forest, to introduce them to each of the creatures that inhabit the woods.

With Benoît Charrier from the compagnie les fées du logis.

Salida desde el final de la rue de la forêt en Basse-Ham Saint Louis. Un espectáculo musical y circense que combina cuentos, malabares, canciones, zancos y muchas otras sorpresas.

Messire Mimouch y Messire Chacha son enviados al encuentro de los humanos que viven fuera del bosque, para presentarles a cada una de las criaturas que lo habitan.

Con Benoît Charrier de la compañía les fées du logis, previo acuerdo.

Start am Ende der Rue de la Forêt in Basse-Ham Saint Louis. Ein musikalischer und zirkusartiger Märchenspaziergang, der Märchen, Jonglage, Lieder, Stelzen und viele andere Überraschungen miteinander verbindet.

Messire Mimouch und Messire Chacha werden losgeschickt, um die Menschen, die außerhalb der Wälder leben, zu treffen und ihnen alle Kreaturen vorzustellen, die die Wälder bevölkern.

Mit Benoît Charrier von der Compagnie les fées du logis (Anmeldung erforderlich).

Mise à jour le 2023-10-12 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME