Les p’tits philosophes 5 rue de la libération La Haye, 1 décembre 2023, La Haye.

La Haye,Manche

Un rendez-vous pour les enfants se posant des questions pour lesquelles il n’existe pas de « bonne réponse » !

Thème : Le rêve et l’illusion.

6-12 ans, gratuit, sur inscription..

2023-12-02 11:00:00 fin : 2023-12-02 12:00:00. .

5 rue de la libération La Haye-du-Puits

La Haye 50250 Manche Normandie



An appointment for children with questions for which there is no « right answer »!

Theme: Dreams and illusion

6-12 years, free, registration required

Una cita para los niños que tienen preguntas para las que no hay « respuesta correcta »

Tema: Sueños e ilusión.

6-12 años, gratuito, inscripción obligatoria.

Ein Treffpunkt für Kinder, die Fragen haben, auf die es keine « richtige Antwort » gibt!

Thema: Traum und Illusion.

6-12 Jahre, kostenlos, Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-28 par Côte Ouest Centre Manche