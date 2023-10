Atelier cuisine « Les sorcières nous, on les mange! » 5 Rue de la Libération La Haye, 18 novembre 2023, La Haye.

La Haye,Manche

Atelier à partager en famille. Découvrez des recettes rigolotes facilement reproductible chez vous.

Accessible dès 2 ans.

Atelier proposé par les animations familles « la fourmilière ».

2023-11-18

5 Rue de la Libération

La Haye 50250 Manche Normandie



A workshop to share with the whole family. Discover fun recipes that can easily be reproduced at home.

Accessible to children aged 2 and over.

Workshop offered by « la fourmilière » family events

Un taller para compartir con toda la familia. Descubra recetas divertidas que podrá reproducir fácilmente en casa.

Para niños a partir de 2 años.

Taller organizado por « la fourmilière » eventos familiares

Ein Workshop für die ganze Familie. Entdecken Sie lustige Rezepte, die Sie zu Hause leicht nachkochen können.

Ab 2 Jahren zugänglich.

Der Workshop wird von den Familienanimationen « la fourmilière » angeboten

