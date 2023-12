Cet évènement est passé Exposition « Natures (de) sorcières » 5 rue de la libération La Haye Catégories d’Évènement: La Haye

Manche Exposition « Natures (de) sorcières » 5 rue de la libération La Haye, 6 novembre 2023, La Haye. La Haye Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-11-06

fin : 2024-01-06 Le personnage de la sorcière est ancré dans l’imaginaire collectif mais que gardons-nous de ces femmes sacrifiées et oubliées de l’Histoire ? A travers le mythe (Circée) les contes (Les cygnes sauvages d’Andersen) ou les légendes (Les oies de Pirou), Mathilde Loisel, artiste graveuse cherche à modifier nos représentations et rendre visibles les liens privilégiés de ces femmes avec la Nature. Vernissage et rencontre avec l’artiste le samedi 25 novembre à 11h30..

Le personnage de la sorcière est ancré dans l’imaginaire collectif mais que gardons-nous de ces femmes sacrifiées et oubliées de l’Histoire ? A travers le mythe (Circée) les contes (Les cygnes sauvages d’Andersen) ou les légendes (Les oies de Pirou), Mathilde Loisel, artiste graveuse cherche à modifier nos représentations et rendre visibles les liens privilégiés de ces femmes avec la Nature. Vernissage et rencontre avec l’artiste le samedi 25 novembre à 11h30.

Le personnage de la sorcière est ancré dans l’imaginaire collectif mais que gardons-nous de ces femmes sacrifiées et oubliées de l’Histoire ? A travers le mythe (Circée) les contes (Les cygnes sauvages d’Andersen) ou les légendes (Les oies de Pirou), Mathilde Loisel, artiste graveuse cherche à modifier nos représentations et rendre visibles les liens privilégiés de ces femmes avec la Nature. Vernissage et rencontre avec l’artiste le samedi 25 novembre à 11h30. .

5 rue de la libération La Haye-du-Puits

La Haye 50250 Manche Normandie

Mise à jour le 2023-12-21 par Côte Ouest Centre Manche Détails Catégories d’Évènement: La Haye, Manche Autres Code postal 50250 Lieu 5 rue de la libération Adresse 5 rue de la libération La Haye-du-Puits Médiathèque de la Haye Ville La Haye Departement Manche Lieu Ville 5 rue de la libération La Haye Latitude 49.2938426 Longitude -1.5660875 latitude longitude 49.2938426;-1.5660875

5 rue de la libération La Haye Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-haye/