Journée Halloween à la médiathèque 5 rue de la libération La Haye, 31 octobre 2023, La Haye.

La Haye,Manche

– 9h30 : lecture et bricolages pour les tout-petits, dès 12 mois.

– 15h : atelier soupe. Dans le cadre de « Les Bibliothèques dans tous les sens » Adultes et enfants dès 5 ans.

– De 16h à 18h30 : maquillage avec l’association La Montagne pour tous.

– 16h30 : jeu de piste, dès 7 ans.

– 17h30 : bricolage carte illusion, dans le cadre de « Les Bibliothèques dans tous les sens ».

Adulte et enfants dès 3 ans.

– 18h30 : lectures 3-6 ans.

– 19h : apéro-soupe. Surprises avec Le Grenier Haytillon..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

5 rue de la libération La Haye-du-Puits

La Haye 50250 Manche Normandie



– 9:30 am: reading and crafts for toddlers, from 12 months.

– 3pm: soup workshop. As part of « Les Bibliothèques dans tous les sens » Adults and children aged 5 and over.

– 4pm to 6:30pm: face painting with the association La Montagne pour tous.

– 4.30pm: treasure hunt, ages 7 and up.

– 5:30pm: Illusion card craft, as part of « Les Bibliothèques dans tous les sens ».

Adults and children aged 3 and up.

– 6:30pm: readings for 3-6 year-olds.

– 7pm: aperitif-soup. Surprises with Le Grenier Haytillon.

– 9.30 h: lectura y manualidades para niños a partir de 12 meses.

– 15.00 h: taller de sopa. En el marco de « Les Bibliothèques dans tous les sens » para adultos y niños a partir de 5 años.

– De 16.00 a 18.30 h: pintura de caras con la asociación La Montagne pour tous.

– 16.30 h: búsqueda del tesoro, a partir de 7 años.

– 17.30 h: manualidades con tarjetas de ilusión, en el marco de « Les Bibliothèques dans tous les sens ».

Adultos y niños a partir de 3 años.

– 18.30 h: lecturas para niños de 3 a 6 años.

– 19.00 h: aperitivo-sopa. Sorpresas con Le Grenier Haytillon.

– 9:30 Uhr: Vorlesen und Basteln für Kleinkinder, ab 12 Monaten.

– 15 Uhr: Suppenworkshop. Im Rahmen von « Les Bibliothèques dans tous les sens » Erwachsene und Kinder ab 5 Jahren.

– 16:00 bis 18:30 Uhr: Schminken mit dem Verein La Montagne pour tous.

– 16:30 Uhr: Schnitzeljagd, ab 7 Jahren.

– 17:30 Uhr: Basteln von Illusionskarten, im Rahmen von « Les Bibliothèques dans tous les sens » (Bibliotheken mit allen Sinnen).

Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren.

– 18.30 Uhr: Lesungen 3-6 Jahre.

– 19 Uhr: Apéro-soupe. Überraschungen mit Le Grenier Haytillon.

Mise à jour le 2023-10-04 par Côte Ouest Centre Manche