Aphra Behn, Punk and Poetess, Lecture-rencontre 5 rue de la libération La Haye, 20 octobre 2023, La Haye.

La Haye,Manche

Autrice en résidence aux Fours à chaux à Regnéville-sur-Mer, Aline César s’arrête à La Haye pour faire la lecture en musique d’extraits de son livre Alphra Behn-Punk & Poetess et de son dernier roman en cours d’écriture Alphra Behn-autoportrait.

Ados/adultes..

2023-10-20 18:30:00 fin : 2023-10-20 . .

5 rue de la libération La Haye-du-Puits

La Haye 50250 Manche Normandie



Author in residence at Les Fours à chaux in Regnéville-sur-Mer, Aline César stops off in The Hague for a musical reading of excerpts from her book Alphra Behn-Punk & Poetess and her latest novel-in-progress Alphra Behn-autoportrait.

Teens/adults.

Autora residente en Les Fours à chaux de Regnéville-sur-Mer, Aline César hace escala en La Haya para ofrecer una lectura musical de extractos de su libro Alphra Behn-Punk & Poetess y de su última novela en curso Alphra Behn-autoportrait.

Adolescentes/adultos.

Aline César, Autorin in Residenz im Les Fours à chaux in Regnéville-sur-Mer, macht einen Zwischenstopp in Den Haag, um Auszüge aus ihrem Buch Alphra Behn-Punk & Poetess und ihrem neuesten Roman Alphra Behn-autoportrait, der gerade geschrieben wird, mit Musik vorzulesen.

Jugendliche/Erwachsene.

Mise à jour le 2023-10-16 par Côte Ouest Centre Manche