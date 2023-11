Cet évènement est passé Le marché de Couleuvre 5 rue de la Lande Couleuvre Catégories d’Évènement: Allier

Couleuvre Le marché de Couleuvre 5 rue de la Lande Couleuvre, 1 novembre 2023, Couleuvre. Couleuvre,Allier Marché hebdomadaire tous les mercredis..

2023-11-01 16:00:00 fin : 2023-12-31 18:15:00. .

5 rue de la Lande

Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Weekly market every Wednesday. Mercado semanal todos los miércoles. Wochenmarkt jeden Mittwoch. Mise à jour le 2023-10-30 par OTI Vallée du Coeur de France Détails Catégories d’Évènement: Allier, Couleuvre Autres Lieu 5 rue de la Lande Adresse 5 rue de la Lande Ville Couleuvre Departement Allier Lieu Ville 5 rue de la Lande Couleuvre latitude longitude 46.671842;2.903356

5 rue de la Lande Couleuvre Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/couleuvre/