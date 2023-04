Fruits et baies sauvages d’Automne 5 rue de la Hérronnière, 18 octobre 2023, Boult-aux-Bois.

Balade dans la forêt d’Argonne afin de découvrir des fruits et baies sauvages comestibles et non comestibles de 14h à 17h.Prévoir une tenue adaptée aux conditions météorologiques. Inscription obligatoire, gratuit, à partir de 5ans.Org. Maison de la Nature Boult-aux-Bois.

5 rue de la Hérronnière Maison de la Nature

Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est



Stroll in the Argonne forest to discover wild edible and non-edible fruits and berries from 2 to 5 p.m. Bring clothes adapted to the weather conditions. Registration required, free of charge, from 5 years old.Org. Maison de la Nature Boult-aux-Bois

Paseo por el bosque de Argonne para descubrir frutas y bayas silvestres comestibles y no comestibles de 14:00 a 17:00 horas. Inscripción obligatoria, gratuita, a partir de 5 años.Org. Maison de la Nature Boult-aux-Bois

Wanderung durch den Argonnerwald, um essbare und nicht essbare wilde Früchte und Beeren zu entdecken, von 14 bis 17 Uhr.Angepasste Kleidung für die Wetterbedingungen mitbringen. Anmeldung erforderlich, kostenlos, ab 5 Jahren.Org. Maison de la Nature Boult-aux-Bois

