Maison de la Nature 5 rue de la héronnière Boult-aux-Bois, 12 juillet 2023, Boult-aux-Bois.

Boult-aux-Bois,Ardennes

Les animateurs de la Maison de la Nature vous emmènent explorer la forêt, la mare, ou encore le parc de Belval-Bois-des-Dames. Ces sorties nature thématiques riches et variées vous permettront de découvrir la faune et la flore, en famille ou entre amis. A leurs côtés, vous observerez petites et grosses bêtes, et vous serez incollables sur la biodiversité ! Les sorties nature sont gratuites . Inscription obligatoire (nombre de participants limité). Pour retrouver les dates des sorties, consulter l’agenda de notre site internet. Pour les groupes constitués (scolaires, établissements, périscolaires…) la Maison de la Nature vous propose des sorties sur mesure → information tarifaire et réservation auprès du point accueil. Le + : excursions encadrées en pleine forêt pour PMR avec des gyropodes adaptés. Les animaux de compagnie sont autorisés sur certaines sorties nature, se renseigner au préalable auprès de l’équipe de la Maison de la Nature. Point d’accueil et d’information : ouvert du lundi au vendredi 9h-12h, les mercredis et vendredis 13h30-15h30.

5 rue de la héronnière

Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est



The organizers of the Maison de la Nature will take you to explore the forest, the pond, or the park of Belval-Bois-des-Dames. These rich and varied thematic nature outings will allow you to discover the fauna and flora, with family or friends. With them, you will observe small and big animals, and you will be able to learn more about biodiversity! The nature outings are free. Registration is required (limited number of participants). To find the dates of the outings, consult the agenda on our website. For groups (schools, institutions, extracurricular activities…) the Maison de la Nature offers tailor-made outings ? price information and reservation at the reception desk. The + : supervised excursions in the forest for disabled people with adapted gyropods. Pets are allowed on certain nature outings, please contact the Maison de la Nature team beforehand for information. Reception and information point: open Monday to Friday 9am-12pm, Wednesdays and Fridays 1:30pm-3:30pm

Los guías de la Maison de la Nature le llevarán a explorar el bosque, el estanque o el parque de Belval-Bois-des-Dames. Estas salidas temáticas por la naturaleza, ricas y variadas, le permitirán descubrir la fauna y la flora, en familia o entre amigos. A su lado, observará pequeños y grandes animales, y podrá aprender más sobre la biodiversidad Las salidas a la naturaleza son gratuitas. Inscripción obligatoria (número de participantes limitado). Para conocer las fechas de las salidas, consulte la agenda en nuestra página web. Para grupos (escuelas, instituciones, actividades extraescolares, etc.), la Maison de la Nature ofrece salidas a medida… información sobre precios y reservas en recepción. La ventaja: excursiones supervisadas por el bosque para personas discapacitadas con girópodos adaptados. Se admiten animales de compañía en determinadas salidas por la naturaleza, póngase en contacto previamente con el equipo de la Maison de la Nature para informarse. Recepción y punto de información: abierto de lunes a viernes de 9.00 a 12.00 h., miércoles y viernes de 13.30 a 15.30 h

Die Betreuer des Maison de la Nature nehmen Sie mit auf eine Erkundungstour durch den Wald, den Teich oder den Park von Belval-Bois-des-Dames. Diese thematisch vielfältigen und abwechslungsreichen Naturausflüge ermöglichen es Ihnen, mit der Familie oder mit Freunden die Tier- und Pflanzenwelt zu entdecken. An ihrer Seite werden Sie kleine und große Tiere beobachten und viel über die biologische Vielfalt erfahren! Die Naturausflüge sind kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich (begrenzte Teilnehmerzahl). Die Termine für die Ausflüge finden Sie im Kalender auf unserer Website. Für geschlossene Gruppen (Schulklassen, Schulen, außerschulische Einrichtungen…) bietet das Maison de la Nature maßgeschneiderte Ausflüge an… Preisinformationen und Reservierungen erhalten Sie bei der Anlaufstelle. Das Plus: Betreute Ausflüge in den Wald für Personen mit eingeschränkter Mobilität mit angepassten Gyropoden. Haustiere sind auf bestimmten Naturausflügen erlaubt. Informieren Sie sich vorab beim Team des Maison de la Nature. Empfangs- und Informationsstelle: geöffnet montags bis freitags 9-12 Uhr, mittwochs und freitags 13.30-15.30 Uhr

