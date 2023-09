Bourse exposition de coquillages 5 rue de la Grande Armée Willer-sur-Thur, 30 septembre 2023, Willer-sur-Thur.

Willer-sur-Thur,Haut-Rhin

Un rendez-vous pour tous les passionnés de coquillages ! Cette bourse-exposition propose de découvrir des coquillages de tous les continents..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 18:00:00. EUR.

5 rue de la Grande Armée

Willer-sur-Thur 68760 Haut-Rhin Grand Est



An appointment for all shellfish enthusiasts! This bourse-exhibition proposes to discover shells from all continents.

Una cita para todos los amantes del marisco Descubra mariscos de todos los continentes.

Ein Treffpunkt für alle Muschelliebhaber! Auf dieser Ausstellungsbörse können Sie Muscheln aus allen Kontinenten entdecken.

