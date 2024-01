ATELIER « MON PREMIER CHEF D’OEUVRE » 5 Rue de la Fraternité Agde, jeudi 11 avril 2024.

Agde Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 10:00:00

fin : 2024-05-02 12:00:00

Avis aux artistes peintres en herbe ! Vous préparerez votre peinture puis irez observer, commenter et comprendre une collection du Musée et vous réaliserez votre propre peinture !

Tel un artiste, chaque peintre en herbe préparera sa peinture (oeuf et pigments), ses pinceaux et sa toile puis s’en ira observer, commenter et comprendre une sélection de peintures présentée dans le Musée. Portrait, paysage, scène de la vie quotidienne, marine ou ex-voto, chacun fera son choix et réalisera ensuite sa propre peinture!

5 Rue de la Fraternité

Agde 34300 Hérault Occitanie



