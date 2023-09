« LE CANAL ROYAL, JONCTION DES DEUX MERS » 5 Rue de la Fraternité Agde, 29 septembre 2023, Agde.

Agde,Hérault

Conférence sur le Canal du Midi, animée par Jacques André, ancien directeur du musée et jardins du Canal du Midi..

2023-09-29 18:00:00 fin : 2023-09-29 . .

5 Rue de la Fraternité

Agde 34300 Hérault Occitanie



Conference on the Canal du Midi, led by Jacques André, former director of the Canal du Midi Museum and Gardens.

Conferencia sobre el Canal du Midi, a cargo de Jacques André, antiguo director del Museo y Jardines del Canal du Midi.

Vortrag über den Canal du Midi, gehalten von Jacques André, dem ehemaligen Direktor des Museums und der Gärten des Canal du Midi.

