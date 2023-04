8EME EDITION DE « L’ART EN COURS » – « VAGUE A L’ÂME » 5 Rue de la Fraternité Agde Catégories d’Évènement: Agde

Hérault

8EME EDITION DE « L’ART EN COURS » – « VAGUE A L’ÂME » 5 Rue de la Fraternité, 21 mars 2023, Agde. Exposition de peintures de Romain Ventura..

2023-03-21 à 13:30:00 ; fin : 2023-05-07 17:30:00. EUR.

5 Rue de la Fraternité

Agde 34300 Hérault Occitanie



Exhibition of paintings by Romain Ventura. Exposición de pinturas de Romain Ventura. Gemäldeausstellung von Romain Ventura. Mise à jour le 2023-04-07 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE

Détails Catégories d’Évènement: Agde, Hérault Autres Lieu 5 Rue de la Fraternité Adresse 5 Rue de la Fraternité Ville Agde Departement Hérault Lieu Ville 5 Rue de la Fraternité Agde

5 Rue de la Fraternité Agde Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde/

8EME EDITION DE « L’ART EN COURS » – « VAGUE A L’ÂME » 5 Rue de la Fraternité 2023-03-21 was last modified: by 8EME EDITION DE « L’ART EN COURS » – « VAGUE A L’ÂME » 5 Rue de la Fraternité 5 Rue de la Fraternité 21 mars 2023 5 Rue de la Fraternité Agde

Agde Hérault