Journée dégustation 5 Rue de la Fosse Bourdeau Pouligny-Saint-Pierre, 4 novembre 2023, Pouligny-Saint-Pierre.

Pouligny-Saint-Pierre,Indre

Dégustation de vins de Reuilly et Valençay, conserves de volailles et canard, en présence des producteurs..

Samedi 2023-11-04 09:00:00 fin : 2023-11-04 18:30:00. EUR.

5 Rue de la Fosse Bourdeau

Pouligny-Saint-Pierre 36300 Indre Centre-Val de Loire



Tasting of Reuilly and Valençay wines, poultry and duck preserves, in the presence of the producers.

Degustación de vinos de Reuilly y Valençay, conservas de ave y pato, en presencia de los productores.

Verkostung von Weinen aus Reuilly und Valençay, Geflügel- und Entenkonserven, in Anwesenheit der Erzeuger.

Mise à jour le 2023-10-18 par Destination Brenne