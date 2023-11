Festival du Livre : Autrement autres mots ! 5 Rue de la Forêt Châlette-sur-Loing, 25 novembre 2023, Châlette-sur-Loing.

Châlette-sur-Loing,Loiret

Un rendez-vous annuel pour partager le plaisir de la lecture dans un espace de convivialité, de rencontres

et de débats, ouvert à toutes et à tous..

Samedi 2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-26 . .

5 Rue de la Forêt

Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire



An annual event to share the pleasure of reading in a convivial setting where you can meet

open to all.

Un acontecimiento anual en el que podrá compartir el placer de la lectura en un entorno amistoso en el que podrá conocer a otras personas

abierto a todos.

Ein jährliches Treffen, um die Freude am Lesen in einem Raum der Geselligkeit, der Begegnungen und des Austauschs zu teilen

und Debatten, die für alle offen sind.

Mise à jour le 2023-11-03 par OT MONTARGIS