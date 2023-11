La chasse à la citrouille au Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane 5 rue de La Fère Saint-Quentin, 21 octobre 2023, Saint-Quentin.

Saint-Quentin,Aisne

Le Village des métiers d’antan et musée Motobécane à Saint-Quentin propose à vos loulous, une chasse à la citrouille pendant les vacances scolaires..

2023-10-21 fin : 2023-11-05 . 0 .

5 rue de La Fère

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France



The Village des métiers d?antan and Motobécane museum in Saint-Quentin is offering your little ones a pumpkin hunt during the school vacations.

El museo Village des métiers d’antan y Motobécane de Saint-Quentin propone a los más pequeños una caza de calabazas durante las vacaciones escolares.

Das Dorf der alten Berufe und das Motobécane-Museum in Saint-Quentin bietet Ihren Kindern während der Schulferien eine Kürbisjagd an.

Mise à jour le 2023-10-31 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Saint-Quentinois