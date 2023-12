QUIZ DES 4 MAISONS 5 Rue de la Duchesse Anne Le Croisic Catégories d’Évènement: Le Croisic

Loire-Atlantique QUIZ DES 4 MAISONS 5 Rue de la Duchesse Anne Le Croisic, 24 février 2024, Le Croisic. Le Croisic Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 16:00:00

fin : 2024-02-24 . Es-tu un vrai fan d’Harry Potter ? Ce quiz nous permettra de le savoir.

Que tu sois Serpentard, Serdaigle, Poufsouffle ou Gryffondor, réponds aux questions et résous des énigmes pour faire gagner ta maison.

Invite tes parents Moldus et viens déguisé ! Goodies Harry Potter à gagner.

Dès 8 ans. Entrée libre. .

5 Rue de la Duchesse Anne

Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-26 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Le Croisic, Loire-Atlantique Autres Code postal 44490 Lieu 5 Rue de la Duchesse Anne Adresse 5 Rue de la Duchesse Anne Ville Le Croisic Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 5 Rue de la Duchesse Anne Le Croisic Latitude 47.29423 Longitude -2.51354 latitude longitude 47.29423;-2.51354

5 Rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-croisic/