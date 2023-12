CONCOURS D’ÉCRITURE : UNE JOURNÉE À POUDLARD 5 Rue de la Duchesse Anne Le Croisic Catégories d’Évènement: Le Croisic

fin : 2024-02-24 . Vous venez d’être admis à Poudlard, racontez à un ami ou quelqu’un de votre famille votre premier journée à l’école de magie !

Qu’avez-vous fait? Qu’avez-vous ressenti?

Proposez-nous un texte au maximum d’une page A4 recto.

Le texte qui nous plaira le plus sera récompensé samedi 16 mars. .

