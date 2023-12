CAFÉ LITTÉRAIRE 5 Rue de la Duchesse Anne Le Croisic Catégories d’Évènement: Le Croisic

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-30 17:30:00

fin : 2024-01-30 . Les bénévoles du café vous présentent une sélection de bandes-dessinées, romans policiers et science-fiction. Inscriptions & renseignements : sur place ou par téléphone au 02 28 56 79 32. Public adulte. Entrée libre. .

5 Rue de la Duchesse Anne

Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire

