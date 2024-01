Partage de Haikus 5, rue de la Duchesse Anne Le croisic, 9 mars 2024, Le croisic.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-09T09:00:00+01:00 – 2024-03-09T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-22T09:00:00+01:00 – 2024-03-22T19:00:00+01:00

Mettez de la poésie dans votre vie, et s’il vous reste quelques vers, faites-en un haïku !

Le haiku est un poème japonais très court, composé de 3 vers de 5,7 et 5 syllabes.

Cet art poétique se base sur l’observation du monde et exprime la beauté contenue dans les choses simples de la vie.

Partagez-nous des haikus de votre invention jusqu’au 20 mars. Déposez-les dans l’urne à votre disposition à la médiathèque. Ils seront exposés et les plus beaux seront lus lors de la soirée japonaise du 22 mars.

5, rue de la Duchesse Anne Médiathèque 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique Pays de la Loire

