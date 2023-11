Expo-jeu – « Le laboratoire de la bande-dessinée ? » 5 Rue de la Duchesse Anne 44490 Le croisic Le croisic, 13 décembre 2023, Le croisic.

L’inventeur de la carotte aux étoiles, un lapin de génie a décidé de te livrer quelques-uns des secrets de la fabrication d’une bande-dessinée.

Il te met à l’épreuve pour tester tes talents au fil des 13 panneaux d’explications et de jeux proposés.

Exposition prêtée par la Bibliothèque Départementales, accessible aux heures d’ouverture de la médiathèque. Dès 8 ans. Entrée libre.

