Café littéraire 5 Rue de la Duchesse Anne 44490 Le croisic Le croisic, 12 décembre 2023

Thème : Les livres à offrir.

Moment solitaire, moment de silence, le plaisir de la lecture peut aussi se partager à plusieurs, à voix haute, devenant un moteur de rencontres et d’échanges.

Voilà ce que vous pouvez trouver aux cafés littéraires du Croisic.

Inscriptions & renseignements sur place ou par téléphone.

Public adulte. Entrée Libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T17:30:00+01:00 – 2023-12-13T03:30:00+01:00

