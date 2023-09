Concours de dessins – Le bestiaire fantastique 5 Rue de la Duchesse Anne 44490 Le croisic Le croisic, 15 octobre 2023, Le croisic.

15 octobre – 4 novembre

Avec des ciseaux et de la colle, de la peinture ou armés de vos plus beaux feutres et crayons, inventez des créatures étranges et fantastiques.

Dépose ta création d’ici le samedi 28 octobre à la médiathèque. Et viens voter pour ton dessin préféré du 31 octobre au 4 novembre.

Le dessin de chaque catégorie qui aura reçu le plus de votes de la part des lecteurs sera récompensé par une jolie surprise.

Inscriptions & renseignements : sur place ou par téléphone au 02 28 56 79 32.

Deux catégories pour participer : 2 catégories : 3-6 ans et 7 ans et +.

5 Rue de la Duchesse Anne 44490 Le croisic
Loire-Atlantique Pays de la Loire
Téléphone : 02 28 56 79 32
Email : mediatheque@lecroisic.fr
Site web : https://mediatheque.lecroisic.fr/

