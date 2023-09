Blabla des lecteurs 5 Rue de la Duchesse Anne 44490 Le croisic Le croisic, 14 octobre 2023, Le croisic.

Blabla des lecteurs Samedi 14 octobre, 11h00 5 Rue de la Duchesse Anne 44490 Le croisic Entrée libre: 0

Autour d’une boisson chaude et de quelques gâteaux, venez partager vos coups de coeur du moment : lectures, séries, films, jeux vidéos etc.

5 Rue de la Duchesse Anne 44490 Le croisic 5 Rue de la Duchesse Anne 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 56 79 32 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.lecroisic.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/blabla-des-lecteurs-le-croisic.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T21:00:00+02:00

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T21:00:00+02:00

CONFRENCONTRE LITTRATURE