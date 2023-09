Exposition Fantasy 5 Rue de la Duchesse Anne 44490 Le croisic Le croisic, 10 octobre 2023, Le croisic.

La Fantasy connaît actuellement un véritable succès, il n’est pas toujours facile de la définir. Nous viennent à l’esprit des personnages comme Conan le barbare ou Bilbot le Hobbit.

Ces oeuvres utilisent deux particularités de l’univers de Fantasy : la magie et les créatures imaginaires. De Tolkien à Howard, de la High Fantasy à l’Urban Fantasy, découvrez les oeuvres fondatrices,les principaux courants, les caractéristiques avec cette exposition écrite par Stéphane Manfrédo.

L’exposition s’accompagne d’une sélection de documents empruntables pour découvrir la Fantasy sous toutes les coutures : romans, BD, films etc.

Exposition accessible aux heures d’ouverture de la médiathèque.

