Lancement du prix des lecteurs 2024 Samedi 7 octobre, 11h00 5 Rue de la Duchesse Anne 44490 Le croisic Entrée libre: 0

Présentation de la sélection des 6 romans retenus pour le prix des lecteurs 2023-2024.

L’objectif de ce prix est de vous partager nos coups de coeur de l’année passée, des romans méritant une mise en lumière.

Vous aurez jusqu’au 29 mai 2024 pour les lire, partager vos impressions, donner votre avis et voter pour élire le prix des lecteurs 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T11:00:00+02:00 – 2023-10-07T21:00:00+02:00

