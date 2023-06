Spectacle « Retour à Closintown » 5 Rue de la Duchesse Anne 44490 Le croisic Le croisic, 11 août 2023, Le croisic.

Spectacle « Retour à Closintown » Vendredi 11 août, 15h30 5 Rue de la Duchesse Anne 44490 Le croisic Entrée libre: 0

Accompagnée à la guitare électrique par Arthur Marechal, Christèle Pimenta dresse l’univers sonore du western à travers un récit haletant et piqué d’humour de l’ouest !

Inscriptions & renseignements sur place ou par téléphone au 02 28 56 79 32.

Dès 11 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-11T15:30:00+02:00 – 2023-08-12T01:30:00+02:00

FAMILLE LOISIRS