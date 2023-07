Discu’ ciné : Western 5 Rue de la Duchesse Anne 44490 Le croisic Le croisic, 4 août 2023, Le croisic.

Discu’ ciné : Western Vendredi 4 août, 11h00 5 Rue de la Duchesse Anne 44490 Le croisic Entrée libre: 0

Venez discuter western et partager vos films coups de coeur du genre ou tout simplement écouter. Une sélection de westerns sera disponible début juillet à l’emprunt.

En collaboration avec le cinéma Le Hublot.

5 Rue de la Duchesse Anne 44490 Le croisic
Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire
02 28 56 79 32
mediatheque@lecroisic.fr
https://mediatheque.lecroisic.fr/
https://www.labaule-guerande.com/discu-cine-western-le-croisic.html

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-04T11:00:00+02:00 – 2023-08-04T21:00:00+02:00

