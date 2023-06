Vente de livres 5 Rue de la Duchesse Anne 44490 Le croisic Le croisic, 1 août 2023, Le croisic.

Vente de livres Mardi 1 août, 10h30 5 Rue de la Duchesse Anne 44490 Le croisic Entrée libre: 0

La médiathèque Le Traict d’encre organise une vente de ses livres retirés des collections.

Vous pourrez y trouver des bandes dessinées, de la poésie et du théâtre, des contes ainsi que des romans et des magazines.

Tarifs: 1 €/livre et 0.50 €/magazine.

5 Rue de la Duchesse Anne 44490 Le croisic

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-01T10:30:00+02:00 – 2023-08-01T17:00:00+02:00

LITTRATURE LOISIRS