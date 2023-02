Exposition Flip book 5 Rue de la Duchesse Anne 44490 Le croisic Le croisic Catégories d’Évènement: Le croisic

Loire-Atlantique

Au travers de vitrines thématiques de flip book (art, photographies, jeunesse, etc.) et de flip book manipulables, venez découvrir cet objet, aussi appelé folioscope, qui se présente sous la forme… 5 Rue de la Duchesse Anne 44490 Le croisic 5 Rue de la Duchesse Anne 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire Au travers de vitrines thématiques de flip book (art, photographies, jeunesse, etc.) et de flip book manipulables, venez découvrir cet objet, aussi appelé folioscope, qui se présente sous la forme d’un carnet et permet de donner l’illusion d’un mouvement en courte animation lorsqu’il est feuilleté.

Nés avec le cinéma à la fin du XIXe siècle, il en existe de toutes sortes : petits, grands, tête-bêche ; conçus à partir de dessins ou de photographies ; touchant au cinéma, au sport, à la bande dessinée, au livre d’artiste ; vendus comme livres jouets ou offerts en cadeau publicitaire etc. Exposition accessible sur les heures d’ouverture de la Médiathèque.

