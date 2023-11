MARCHÉ ARTISANAL DE NOËL 5 rue de la Concorde Chanteheux, 25 novembre 2023, Chanteheux.

Chanteheux,Meurthe-et-Moselle

Venez assister au marché artisanal de noël à la salle polyvalente de Chanteheux organisé par l’association familiale.

Ce Marché propose un large choix d’idées cadeaux : des bijoux en bois, en cuir en graine, en mosaïque, des vêtements , de nouvelles créatrices, des sacs, des écharpes, des sculptures sur pierre, des cosmétiques, des savons, des tableaux, des décorations, des objets en bois, des chocolats, des confitures, du miel, charcuteries… Buvette et restauration rapide sur place. Entrée Libre.. Tout public

Samedi 2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. 0 EUR.

5 rue de la Concorde Salle du Maraîcher – salle polyvalente

Chanteheux 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Come along to the Christmas craft market at the Chanteheux multi-purpose hall, organized by the family association.

The market offers a wide choice of gift ideas: jewelry in wood, seeded leather, mosaic, clothing, new designers, bags, scarves, stone sculptures, cosmetics, soaps, paintings, decorations, wooden objects, chocolates, jams, honey, charcuterie… Refreshments and fast food on site. Free admission.

Acérquese al mercado navideño de artesanía en el ayuntamiento de Chanteheux, organizado por la asociación familiar.

Este mercado ofrece una amplia gama de ideas para regalar: joyas de madera, cuero con semillas, mosaicos, ropa, nuevos diseñadores, bolsos, bufandas, esculturas de piedra, cosméticos, jabones, pinturas, adornos, objetos de madera, chocolates, mermeladas, miel, embutidos, etc. Bar y comida rápida in situ. Entrada gratuita.

Besuchen Sie den weihnachtlichen Kunsthandwerksmarkt in der Mehrzweckhalle von Chanteheux, der von der Familienvereinigung organisiert wird.

Dieser Markt bietet eine große Auswahl an Geschenkideen: Schmuck aus Holz, Leder, Mosaik, Kleidung, neue Designerinnen, Taschen, Schals, Steinskulpturen, Kosmetika, Seifen, Bilder, Dekorationen, Holzobjekte, Schokolade, Marmelade, Honig, Wurstwaren… Erfrischungsgetränke und Schnellimbiss vor Ort. Freier Eintritt.

