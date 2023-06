LA GUINGUETTE DES DEMOISELLES 5 Rue de la Cave Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, 21 septembre 2023, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse.

Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse,Aude

Durant la période estivale, les jeudis soirs, le Cellier des Demoiselles et le Food Truck Locadévore se réinventent et deviennent la Guinguette des Demoiselles.

Une valeur commune : le partage !

L’objectif : déguster de bons plats locaux ainsi que du bon vin dans un esprit festif « guinguette ».

Pour une meilleure organisation et une gestion des quantités, il est préférable de réserver votre repas et votre table par téléphone.

Pour agrémenter la soirée, de la musique et des soirées à thème..

2023-09-21 à 19:00:00 ; fin : 2023-09-21 . .

5 Rue de la Cave

Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse 11220 Aude Occitanie



On Thursday evenings during the summer, the Cellier des Demoiselles and the Locadévore food truck reinvent themselves as the Guinguette des Demoiselles.

A common value: sharing!

The aim: to enjoy good local food and wine in a festive « guinguette » spirit.

For better organization and quantity management, it’s best to reserve your meal and table by telephone.

To liven up the evening, there’s live music and themed evenings.

Los jueves por la noche durante el verano, el Cellier des Demoiselles y el food truck Locadévore se reinventan como la Guinguette des Demoiselles.

Un valor común: ¡compartir!

El objetivo: disfrutar de la buena comida y el buen vino locales en un espíritu festivo de « guinguette ».

Para una mejor organización y gestión de las cantidades, es preferible reservar la comida y la mesa por teléfono.

Para animar la velada, hay música en directo y veladas temáticas.

Während der Sommermonate erfinden sich der Cellier des Demoiselles und der Food Truck Locadévore an Donnerstagabenden neu und werden zur Guinguette des Demoiselles.

Ein gemeinsamer Wert: das Teilen!

Das Ziel: gute lokale Gerichte sowie guten Wein in einer festlichen « Guinguette »-Stimmung zu genießen.

Um eine bessere Organisation und Mengenverwaltung zu gewährleisten, sollten Sie Ihr Essen und Ihren Tisch telefonisch reservieren.

Zur Auflockerung des Abends gibt es Musik und Themenabende.

Mise à jour le 2023-06-24 par A.D.T. de l’Aude / OT – Corbières-Minervois