BALADES VIGNERONNES – CELLIER DES DEMOISELLES 5 Rue de la Cave Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, 20 juillet 2023, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse.

Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse,Aude

Une randonnée au cœur des Corbières, à Saint Laurent de la Cabrerisse. L’œnotourisme en Occitanie par excellence.

Mettez vos baskets et suivez le guide : Carlos.

Laissez-vous porter par lui et sa bonne humeur, par sa connaissance particulière de notre terroir occitan. Mais aussi par l’histoire du village et de notre cave coopérative. Une balade dans la nature, à la découverte des vignes d’Anne, de Franck ou encore de Jean-Marie. Flânez dans les ruelles du village, puis finissez le parcours par une dégustation de nos cuvées les plus emblématiques autour de quelques tapas.

Un moment de convivialité, pour le plus grand plaisir de vos yeux et surtout de vos papilles.

INFOS PRATIQUES :

Balade à pied à travers Saint Laurent de la Cabrerisse et la cave.

Durée parcours: Entre 2h30 et 3h00.

Public : Idéal pour amis, couples et famille.

Conseil : Prévoir chaussures de marche, chapeau d’aventurier et eau..

2023-07-20 10:00:00 fin : 2023-07-20 12:30:00. EUR.

5 Rue de la Cave

Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse 11220 Aude Occitanie



A hike in the heart of the Corbières, at Saint Laurent de la Cabrerisse. Occitanie?s notourism par excellence.

Put on your sneakers and follow the guide: Carlos.

Let yourself be carried away by his good humor and his particular knowledge of our Occitan terroir. But also the history of the village and our cooperative winery. Take a stroll through the countryside, discovering the vineyards of Anne, Franck and Jean-Marie. Stroll through the narrow streets of the village, then finish the tour with a tasting of our most emblematic vintages over tapas.

A moment of conviviality, to the delight of your eyes and, above all, your taste buds.

PRACTICAL INFO :

Walk through Saint Laurent de la Cabrerisse and the winery.

Duration: Between 2h30 and 3h00.

Public: Ideal for friends, couples and families.

Tip: Bring walking shoes, an adventurer?s hat and water.

Una excursión en el corazón de las Corbières, en Saint Laurent de la Cabrerisse. El no-turismo occitano por excelencia.

Póngase las zapatillas y siga al guía: Carlos.

Déjese llevar por su buen humor y su especial conocimiento de nuestro terruño occitano. Pero también de la historia del pueblo y de nuestra bodega cooperativa. Pasee por el campo y descubra los viñedos de Anne, Franck y Jean-Marie. Pasee por las callejuelas del pueblo y termine la visita con una degustación de nuestras añadas más emblemáticas acompañada de unas tapas.

Un momento de convivencia, para deleitar la vista y, sobre todo, el paladar.

INFORMACIÓN PRÁCTICA :

Paseo por Saint Laurent de la Cabrerisse y la bodega.

Duración: Entre 2h30 y 3h00.

Público: Ideal para amigos, parejas y familias.

Consejo: Lleve calzado para caminar, un sombrero de aventurero y agua.

Eine Wanderung im Herzen der Corbières, in Saint Laurent de la Cabrerisse. Der Notourismus in Okzitanien par excellence.

Ziehen Sie Ihre Turnschuhe an und folgen Sie dem Führer Carlos.

Lassen Sie sich von ihm und seiner guten Laune tragen, von seinem besonderen Wissen über unsere okzitanische Region. Aber auch von der Geschichte des Dorfes und unserer Genossenschaftskellerei. Machen Sie einen Spaziergang durch die Natur und entdecken Sie die Weinberge von Anne, Franck oder Jean-Marie. Schlendern Sie durch die Gassen des Dorfes und beenden Sie den Rundgang mit einer Verkostung unserer symbolträchtigsten Cuvées bei einigen Tapas.

Ein geselliger Moment, der Ihre Augen und vor allem Ihren Gaumen erfreuen wird.

PRAKTISCHE INFOS :

Spaziergang durch Saint Laurent de la Cabrerisse und den Weinkeller.

Dauer der Wanderung: Zwischen 2:30 und 3:00 Uhr.

Zielgruppe: Ideal für Freunde, Paare und Familien.

Tipp: Nehmen Sie Wanderschuhe, einen Abenteurerhut und Wasser mit.

