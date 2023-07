SPECTACLE ÉQUESTRE : ALTER EGO 5 rue de la Carrière – Centre équestre La Cnatera Niderviller, 9 septembre 2023, Niderviller.

Niderviller,Moselle

L’art équestre dans sa plus pure expression, est le fruit d’une connexion sublimée entre l’homme et le cheval.

De part cette alchimie ancestrale, nombre d’œuvres artistiques contribuent à conférer à cet animal singulier son identité et sa noblesse.

Mais le cheval, cet « alter ego » ou « alter equo » incomparable est aussi un complice émotif, capricieux et parfois même rebelle.

Ne serions-nous pas alors tentés de vouloir le remplacer par une réplique plus docile et plus perfectionnée ?

Et si il nous prenait un jour l’idée de créer une machine à l’image du cheval, performante, totalement soumise et sans aucune imperfection. Qu’en serait-il de sa conscience, de son libre arbitre et de ses émotions ?

Cette créature, douée des mécanismes et des systèmes les plus évolués, pourrait-elle un jour, à l’instar d’un petit pantin de bois, rêver de s’affranchir de cette main qui dirige son corps dénué de chair et de sang… ?

« Sans aucun lien je me tiens bien, je ne titube ni ne chancelle. Je n’ai besoin d’aucune main qui tire des ficelles »

Une approche personnelle, artistique et fantaisiste du mythe de l’intelligence artificielle.

Ce spectacle est proposé par le centre équestre La Cantera.

Il est possible de le découvrir seul ou en format diner-spectacle, réservation par internet (Helloasso La Cantera) ou par téléphone.

Il est payant à partir de 6 ans (gratuit pour les 0-5 ans sur les genoux des parents).

Ouverture des portes à partir de 18h00, diner dans le cadre du diner-spectacle à 19h00, spectacle à 20h30. Tout public

Samedi 2023-09-09 20:30:00 fin : 2023-09-09 22:30:00. 15 EUR.

5 rue de la Carrière – Centre équestre La Cnatera

Niderviller 57565 Moselle Grand Est



Equestrian art, in its purest expression, is the fruit of a sublime connection between man and horse.

Thanks to this ancestral alchemy, many artistic works contribute to giving this singular animal its identity and nobility.

But the horse, this incomparable « alter ego » or « alter equo », is also an emotional, capricious and sometimes even rebellious accomplice.

Wouldn’t we then be tempted to want to replace him with a more docile, more sophisticated replica?

And what if one day we were to have the idea of creating a machine in the horse?s image, powerful, totally submissive and without any imperfections? What would become of its conscience, free will and emotions?

Could this creature, endowed with the most advanced mechanisms and systems, one day, like a little wooden puppet, dream of freeing itself from the hand that directs its flesh-and-bloodless body?

« Without any ties, I stand firm, I don’t stagger or wobble. I don’t need a hand pulling my strings

A personal, artistic and whimsical approach to the myth of artificial intelligence.

This show is presented by La Cantera equestrian center.

It can be enjoyed on its own or as a dinner show, and can be booked online (Helloasso La Cantera) or by telephone.

There is a charge for children aged 6 and over (free for 0-5 year olds on parents’ laps).

Doors open at 6:00 p.m., dinner as part of the dinner-show at 7:00 p.m., show at 8:30 p.m

El arte ecuestre, en su expresión más pura, es fruto de una conexión sublime entre el hombre y el caballo.

Gracias a esta alquimia ancestral, muchas obras artísticas contribuyen a dar identidad y nobleza a este singular animal.

Pero el caballo, ese incomparable « alter ego » o « alter equo », es también un cómplice emocional, caprichoso y a veces incluso rebelde.

¿No tendríamos entonces la tentación de querer sustituirlo por una réplica más dócil y sofisticada?

¿Y si un día se nos ocurriera crear una máquina a imagen del caballo, poderosa, totalmente sumisa y sin imperfecciones? ¿Qué sería de su conciencia, de su libre albedrío y de sus emociones?

¿Podría esta criatura, dotada de los mecanismos y sistemas más avanzados, soñar un día, como una pequeña marioneta de madera, con liberarse de la mano que controla su cuerpo de carne y hueso?

« Sin ataduras, me mantengo firme, no me tambaleo ni me tambaleo. No necesito ninguna mano que mueva los hilos »

Una visión personal, artística y caprichosa del mito de la inteligencia artificial.

Espectáculo presentado por el picadero La Cantera.

Se puede disfrutar solo o como cena-espectáculo, reservando en línea (Helloasso La Cantera) o por teléfono.

Los niños a partir de 6 años pagan entrada (de 0 a 5 años gratis en el regazo de sus padres).

Las puertas se abren a las 18.00, la cena como parte de la cena-espectáculo a las 19.00 y el espectáculo a las 20.30

Die Reitkunst in ihrer reinsten Form ist das Ergebnis einer sublimierten Verbindung zwischen Mensch und Pferd.

Dank dieser uralten Alchemie tragen viele künstlerische Werke dazu bei, diesem einzigartigen Tier seine Identität und seinen Adel zu verleihen.

Aber das Pferd, dieses unvergleichliche « alter ego » oder « alter equo », ist auch ein emotionaler, launischer und manchmal sogar rebellischer Komplize.

Wären wir dann nicht versucht, es durch eine fügsamere und perfektioniertere Nachbildung ersetzen zu wollen?

Was wäre, wenn wir eines Tages auf die Idee kämen, eine Maschine nach dem Vorbild des Pferdes zu erschaffen, die leistungsfähig, vollkommen unterwürfig und ohne jegliche Unvollkommenheit ist? Was wäre dann mit seinem Bewusstsein, seinem freien Willen und seinen Emotionen?

Könnte diese Kreatur, die mit den fortschrittlichsten Mechanismen und Systemen ausgestattet ist, eines Tages wie eine kleine Holzpuppe davon träumen, sich von der Hand zu befreien, die ihren Körper ohne Fleisch und Blut lenkt?

« Ohne Fesseln stehe ich gut, ich taumle oder schwanke nicht. Ich brauche keine Hand, die Fäden zieht »

Eine persönliche, künstlerische und fantasievolle Annäherung an den Mythos der künstlichen Intelligenz.

Diese Aufführung wird vom Reitzentrum La Cantera angeboten.

Sie kann allein oder im Format einer Dinnershow besucht werden. Reservierungen können per Internet (Helloasso La Cantera) oder Telefon vorgenommen werden.

Sie ist ab 6 Jahren kostenpflichtig (kostenlos für 0-5-Jährige auf dem Schoß der Eltern).

Türöffnung ab 18.00 Uhr, Abendessen im Rahmen der Dinnershow um 19.00 Uhr, Show um 20.30 Uhr

Mise à jour le 2023-06-30 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG