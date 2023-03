Rencontre musiciens danseurs 5, Rue de Kiev, Toulouse (31)

Une fois par mois, de janvier à mai 2023, le collectif mōSHən donne rendez-vous à la Reynerie pour une rencontre entre musiciens et danseurs. Ce mois-ci, la thématique est la danse en groupe : danser avec l'autre, avec les autre, guider, se laisser guider… avec un focus sur le Congo de Captieux ! Avec Claire et Enzo de Youk trio, et Mounaïm Rabahi, Dominique Barès, Luca Sartori. Au programme : à partir de 19h : Accueil, atelier d' initiation aux danses occitanes 20h30 : Auberge espagnole 21h : Bal 22h : Boeuf-labo Ces rencontres ont lieu tous les 2èmes mercredi du moi. Prochaine date : 10 mai Lieux : Place Abbal, dans l'entrée du collectif Abbal (ancien espace du lac), à côté du Fournil d'Aline. Buvette et chaleur humaine prévues sur place Entrée libre

