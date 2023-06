Musée agricole départemental 5 Rue de Dorans Botans, 30 juin 2023, Botans.

Botans,Territoire de Belfort

Dans une ferme authentique venez découvrir l’évolution du travail paysan à travers une importante collection d’outils et de machines agricoles..

5 Rue de Dorans

Botans 90400 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté



In an authentic farm, come and discover the evolution of the peasant work through an important collection of tools and agricultural machines.

En una auténtica granja, descubra la evolución del trabajo campesino a través de una importante colección de herramientas y maquinaria agrícola.

In einem authentischen Bauernhof entdecken Sie die Entwicklung der bäuerlichen Arbeit anhand einer umfangreichen Sammlung von Werkzeugen und landwirtschaftlichen Maschinen.

Mise à jour le 2023-06-22 par COORDINATION BELFORT