Exposition de Greta Cork 5 rue de Crussol Figeac, 17 novembre 2023

Figeac,Lot

Elle explore la richesse des formes d’expressions plastiques, elle est plurielle, elle nous déroute dans des chemins poétiques, colorés, uniques et universels….

Avec les œuvres de Greta, on plonge avec délices dans nos imaginaires. Venez voyager dans ses tableaux, à l’Arrosoir, du 1er novembre au 23 décembre et la rencontrer lors du vernissage, le 17 novembre à 18 heures.

« La perception du monde est propre à chacun. Au travers de l’art, la vision devient interpersonnelle, mais aussi le miroir du Soi. L’oeuvre exprime l’invisible, tant sur le plan psychique qu’universel. Une interconnexion s’exerce entre celui qui produit, celui qui perçoit, et l’inconscient collectif.

L’empreinte universelle se fait jour au travers de chaque production, création ou expression. C’est pour toutes ces raisons que je me considère comme peintre de l’invisible ». » Greta Cork.

5 rue de Crussol L’ Arrosoir

Figeac 46100 Lot Occitanie



She explores the richness of plastic forms of expression, is plural, and leads us down poetic, colorful, unique and universal paths?

Greta?s works are a delight to plunge into our imaginations. Come and see her paintings at l?Arrosoir, from November 1 to December 23, and meet her at the vernissage on November 17 at 6pm.

« The perception of the world is unique to each individual. Through art, vision becomes interpersonal, but also a mirror of the Self. The work expresses the invisible, both psychically and universally. There is an interconnection between the producer, the perceiver and the collective unconscious.

The universal imprint emerges through each production, creation or expression. For all these reasons, I consider myself a painter of the invisible Greta Cork

Explora la riqueza de las formas de expresión plástica, es plural, y nos conduce por caminos poéticos, coloristas, únicos y universales?

Las obras de Greta son una forma deliciosa de ahondar en nuestra imaginación. Venga a ver sus cuadros a l’Arrosoir, del 1 de noviembre al 23 de diciembre, y conózcala en el vernissage del 17 de noviembre a las 18.00 horas.

« La forma en que percibimos el mundo es única para cada uno de nosotros. A través del arte, la visión se convierte en interpersonal, pero también en espejo del Ser. La obra expresa lo invisible, tanto psíquica como universalmente. Existe una interconexión entre el productor, el perceptor y el inconsciente colectivo.

La huella universal emerge a través de cada producción, creación o expresión. Por todas estas razones me considero una pintora de lo invisible Greta Cork

Sie erforscht den Reichtum an plastischen Ausdrucksformen, sie ist vielfältig, sie verwirrt uns auf poetischen, farbenfrohen, einzigartigen und universellen Wegen?

Greta lässt uns mit ihren Werken in unsere Phantasie eintauchen. Reisen Sie vom 1. November bis zum 23. Dezember durch ihre Bilder im L’Arrosoir und treffen Sie sie bei der Vernissage am 17. November um 18 Uhr.

« Die Wahrnehmung der Welt ist jedem Menschen eigen. Durch die Kunst wird die Vision interpersonell, aber auch ein Spiegel des Selbst. Das Werk drückt das Unsichtbare aus, sowohl auf psychischer als auch auf universeller Ebene. Es besteht eine Verbindung zwischen dem, der produziert, dem, der wahrnimmt, und dem kollektiven Unbewussten.

Die universelle Prägung wird durch jede Produktion, jede Schöpfung und jeden Ausdruck sichtbar. Aus all diesen Gründen betrachte ich mich als Malerin des Unsichtbaren » Greta Cork

